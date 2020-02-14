Коронавирус поставил под угрозу российскую перепись населения

В октябре 2020 года в России пройдет первая цифровая перепись населения, однако поставщики планшетов, предназначенных для учета численности, испытывают трудности с получением нужного объема комплектующих для их сборки. Об этом сообщает "Ъ".

Согласно данным издания, задержки в поставке планшетов ставят под угрозу перепись населения. Отмечается, что причиной заминки стал карантин, введенный в китайской провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса.

По планам, новые устройства должны начать поступать в региональные органы Росстата уже весной, но подрядчики "Ростелекома" не в силах уложиться в график из-за дефицита необходимых деталей.

Как отмечают собеседники "Коммерсанта", в худшем случае планшетов хватит только для переписи в Центральной России. Однако переносить масштабное мероприятие никто не станет – опросы проведут и на бумаге.

Напомним, с 1 по 31 октября в России пройдет цифровая перепись населения. Сообщается, что цифровизация позволит упростить процесс учета численности – ускорится обработка персональных данных и подведение итогов переписи.

Первые данные по переписи станут известны в декабре этого года, а результаты подсчетов по всем регионам выявят только в середине 2021 года.