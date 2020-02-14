Лев Лещенко назвал размер своей пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко во время беседы с "Вечерной Москвой" назвал размер своей пенсии. По словам 78-летнего культурного деятеля, он получает немного больше, чем другие пенсионеры в стране.

"К пенсии я получаю надбавки как народный артист и лицо, имеющее четыре ордена всех степеней – государственную награду "За заслуги перед Отечеством". Конечно, серьезной мою пенсию не назовешь, но 30 тысяч рублей – это больше, чем у многих граждан", – рассказал артист.

Лещенко также отметил, что до сих пор продолжает работать и получать гонорары за свои произведения.

Ранее аmic.ru писал о том, какую пенсию получает известный российский юморист Евгений Петросян. Со слов 74-летнего артиста, он получает обыкновенное пособие, немного превышающее 20 тысяч рублей.