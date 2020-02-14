Алтайский спортсмен не сумел завоевать медаль чемпионата мира по конькобежному спорту

Барнаулец Виктор Муштаков выступил в первой гонке на мировом чемпионате по конькобежному спорту. В составе сборной России спортсмен поучаствовал в командном спринте.

В этой дисциплине россияне считались главными фаворитами. Помимо барнаульца, за российскую команду выступали Павел Кулижников и Руслан Мурашов. Сборная России отлично стартовала и после первого круга шла на мировой рекорд. Однако вскоре Кулижников упал, и российская команда выбыла из борьбы.

В итоге чемпионами стали конькобежцы из Нидерландов. Второй финишировала команда Китая. Тройку призеров замкнули норвежцы.

В ночь на 15 февраля Муштаков выступит в индивидуальном спринте на 500 метров. 16 февраля барнаулец выйдет на старт 1000-метровки.