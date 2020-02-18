Экзамен на отлично: где в Барнауле пройти подготовительные и образовательные курсы

Центр довузовского образования Алтайского филиала Финуниверситета при правительстве РФ приглашает учащихся 9 и 11 классов на подготовительные курсы к сдаче государственных экзаменов. Обучение будут проводить преподаватели вузов – эксперты ОГЭ и ЕГЭ с многолетним успешным опытом подготовки.
Также в Центре открылся набор на образовательные курсы для школьников и взрослых по следующим направлениям:
- Английский язык
- Немецкий язык
- Китайский язык
- Деловое общение
- Маркетинг
- Ораторское искусство
- Экономика и финансы
- Экскурсоведение
Узнать подробную информацию о Центре и записаться на обучение можно по телефонам 8 (3852) 56-92-82, 8-913-221-30-11 или по электронной почте NSSkorkina@fa.ru.
Комментарии