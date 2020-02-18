Экзамен на отлично: где в Барнауле пройти подготовительные и образовательные курсы

Центр довузовского образования Алтайского филиала Финуниверситета при правительстве РФ приглашает учащихся 9 и 11 классов на подготовительные курсы к сдаче государственных экзаменов. Обучение будут проводить преподаватели вузов – эксперты ОГЭ и ЕГЭ с многолетним успешным опытом подготовки.

Также в Центре открылся набор на образовательные курсы для школьников и взрослых по следующим направлениям:

Английский язык

Немецкий язык

Китайский язык

Деловое общение

Маркетинг

Ораторское искусство

Экономика и финансы

Экскурсоведение

Узнать подробную информацию о Центре и записаться на обучение можно по телефонам 8 (3852) 56-92-82, 8-913-221-30-11 или по электронной почте NSSkorkina@fa.ru.