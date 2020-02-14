Водителя, устроившего два месяца назад смертельное ДТП, ищут на Алтае

ГУ МВД по Алтайскому краю сегодня, 14 февраля, распространило ориентировку на водителя, который устроил ДТП со смертельным исходом, произошедшее еще 5 декабря 2019 года.

По данным полиции, 30-летний автомобилист за рулем Toyota Caldina в селе Ая сбил двух пешеходов 29 и 30 лет, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП один пострадавший скончался, второй получил тяжелые травмы.

Возбуждено уголовное дело. Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией об угонщике, звонить по телефону 8 (385-37) 2-22-63.

Ориентировку можно посмотреть на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.