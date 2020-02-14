"Политический ход". Власти Алтайского края об инициативе СР по выплатам "детям войны"

Политическим ходом назвал пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев предложение депутата Госдумы и главы алтайских справедливороссов Александра Терентьева о введении единовременной денежной выплате "детям войны" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что информация об обращении Александра Терентьева к Виктору Томенко появилась в СМИ раньше, чем само обращение было направлено губернатору.

"Письмо председателя совета регионального отделения "Справедливой России" Александра Терентьева на имя губернатора края Виктора Томенко поступило после того, как информация о нем была растиражирована в СМИ. Этот факт, а также отсутствие в письме каких-либо конкретных предложений позволяют сделать вывод о том, что это был своеобразный политический ход.

Справедливороссы не первые и не единственные, кто выдвинул инициативу каких-то выплат "детям войны". С подобными предложениями выступали и КПРФ, и ЛДПР, и, конечно, "Единая Россия", а также различные общественные и ветеранские организации. Такой вопрос стоит на повестке дня краевых властей, однако, какого-то решения пока не принято.

Сейчас в Алтайском крае проживает 130 тысяч "детей войны", более 103 тысяч из них получили удостоверения в соответствии с краевым законом от 2015 года. 85 тысяч "детей войны" – жителей Алтайского края — получают различные льготы и меры социальной поддержки, финансирование которых производится из консолидированного бюджета края.

В 2017 году в крае была произведена разовая выплата 19 тысячам 900 "детям войны", получившим удостоверения, но не имеющим льгот, но этот прецедент получил серьезный негативный резонанс.

Для оказания мер социальной поддержки "детям войны" необходимо решить целый ряд вопросов. Вот только некоторые из них: что такое достойная выплата, какой суммой она измеряется? все или не все "дети войны" должны ее получить? где взять деньги на ее осуществление, за счет каких статей бюджета? как осуществлять выплаты?

Замечу, что проблема пока не разрешена на федеральном уровне, и все регионы идут своим путем", — сообщил Дмитрий Негреев.

Напомним, 13 февраля пресс-служба "Справедливой России" распространила сообщение о том, что Александр Терентьев лично обратился к губернатору региона с просьбой принять решение о денежной выплате "детям войны".

При этом размер выплаты было предложено "определить самостоятельно с учетом того, что он должен быть достойным".

Терентьев предложил оказать финансовую поддержку жителям Алтайского края, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Справка: Сейчас в Алтайском крае проживает 130 тысяч "детей войны", более 103 тысяч из них получили удостоверения в соответствии с краевым законом от 2015 года. 85 тысяч "детей войны" – жителей Алтайского края – получают различные льготы и меры социальной поддержки, финансирование которых производится из консолидированного бюджета края. В 2017 году в крае была произведена разовая выплата 19 900 "детям войны", получившим удостоверения, но не имеющим льгот, но этот прецедент произвел серьезный негативный резонанс.