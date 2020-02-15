Понедельник, 17 Февраль, 04:56

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,45
€ 68,77
-6°
Обь
8см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы мэра Барнаула-2020День Святого ВалентинаЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Снимок дерущихся в метро мышей назвали лучшей фотографией дикой природы

, ИА "Амител"
Драка в лондонской подземке покорила пользователей Сети

"Ссора на станции" стала главным победителем конкурса LUMIX People's Choice Award 2019 от Лондонского музея естествознания. Автор фото Сэм Роули провел пять ночей, снимая мышей лондонской станции. И результат того стоил. 

"Работа Сэма дает удивительный взгляд на то, как дикая природа функционирует в среде, где доминирует человек. Поведение мышей определяется нашим распорядком дня, транспортом, который мы используем, и пищей, которую мы выбрасываем, – отмечает  Майкл Диксон, директор музея. – Это фото напоминает нам о том, что люди тесно переплетены с природой, которая находится у порога. Надеюсь, это вдохновит людей больше думать и ценить эти отношения".

Всего на конкурс поступило более 48 тысяч заявок из 100 стран. Из них жюри отобрало 25 лучших работ.

Материалы по теме

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

15.02.2020 09:14
- гость -

Мне больше нравятся съемки с видеорегистраторов собак, переходящих дорогу строго по ПП

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
23:55
Житель Алтая сфотографировал редчайшего хищника 0
23:08
Эксперт рассказал, чем опасен легкий алкоголь 0
22:31
Погиб создатель саундтрека к сериалу "Бригада" 0
22:00
Туман окутал участки трассы Барнаул – Новосибирск 0
21:12
Барнаульца задержали, когда он пришел за закладкой 3
20:20
Барнаульцы пожаловались на грязь в городском автобусе 4
19:55
Семье пенсионеров из Рубцовска снесли туалет и колонку с водой 2
18:56
Союз женщин ответил на слова протоиерея Смирнова о гражданских женах 9
18:36
Кардиологи рассказали, как снизить риск сердечного приступа вдвое 0
17:56
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных 6
17:27
Бийские родители шокированы едой из школьной столовой 3
16:48
Автобус насмерть сбил амурского тигра 4
16:05
Самолеты из Толмачево перенаправили в Барнаул 1
15:50
Футболисты устроили драку в Барнауле прямо во время матча 0
15:15
Мужчина напал с ножом на прихожан в московском Храме Святителя Николая 6
14:59
Протоиерей назвал гражданских жен бесплатными проститутками 37
14:34
Сотни подписей оставили барнаульцы в защиту городских парков от застройки 11
13:55
Два частных дома сгорели в Барнауле за прошедшую ночь 0
13:23
Невролог рассказал, чем опасна офисная работа 1
12:47
Автомобиль сгорел в барнаульском дворе 0
12:27
В Барнауле выступит британский пианист Питер Донохоу и квартет Sacconi 0
11:43
Диетологи объяснили, как есть сладкое и не толстеть 0
11:09
В Алтайском крае проходит конкурс на памятник строителям 9
10:41
Муж и жена погибли во время стрельбы в Калининграде. Сына госпитализировали 14
10:11
Ургант-старший назвал размер своей пенсии 8
09:46
Число зараженных коронавирусом приближается к 70 тысячам 51
09:10
Ученые нашли простое лекарство от воспаления десен 4
08:38
Российские ученые научились выявлять рак за минуты с помощью крыс 0
08:10
Электронный ПТС и анализ на наркотики. Какие изменения ждут водителей в 2020 году? 1
07:42
Понять и простить: в чем смысл подготовительной недели о блудном сыне? 2
07:11
Дорого и долго. Почему алтайские школы и больницы строят по устаревшим технологиям 23
06:39
Показалось: фотографии, с которыми что-то не так 6
06:05
Теплая погода сохранится в Алтайском крае 16 февраля 0
23:37
Женщина умерла при операции по увеличению ягодиц 3
22:59
Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и в Донбассе 5
21:55
Первая смерть от коронавируса за пределами Азии случилась во Франции 0
20:36
Названы самые популярные ролики в истории YouTube 0
19:42
Международная делегация проверила готовность гребного канала в Барнауле 1
18:58
Первая спартакиада среди предпринимателей стартовала в Белокурихе 0
18:27
Машинист поезда умер по неизвестной причине во Владимире 3
17:55
Сибиряка лишили титула олимпийского чемпиона за допинг 6
17:29
16 февраля в Барнауле расскажут, как получить большой урожай земляники 5
17:00
Школьник погиб от случайного выстрела ружья в Ростовской области 1
16:30
"Дети лейтенанта Шмидта" сняли клип про зимнюю велоакцию в Барнауле 12
15:55
СМИ: пьяный актер на BMW сбил пешехода в Санкт-Петербурге 0
15:24
Выставка бездомных животных пройдет в Горно-Алтайске 0
14:58
Алиса Фрейндлих рассказала, на что хватает ее пенсии 0
14:26
12 сирот получили ключи от новых квартир в Алтайском крае 8
13:48
Житель Алтая три месяца хранил в погребе труп знакомого 1
13:22
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин 0
12:57
Дайверы сделали красивые фото зимнего Телецкого озера 2
12:25
Приговор по делу об убийстве гея, который "сам упал на нож", обжалуют 28
11:46
Снегоход с двумя рыбаками сорвался с обрыва под Рубцовском 0
11:13
Всего пять лет простоял. Фасад высотки рушится в Новоалтайске 9
10:40
Сибиряка обвиняют в изнасиловании и убийстве собаки 11
10:03
Косуля забрела в Горно-Алтайск и застряла в школьном заборе 2
09:38
Виктор Томенко заявил о смене кураторов у Алтайского края 8
09:09
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Африке 0
08:41
"Думала, сойду с ума". Счастливые истории детей, сумевших победить лейкоз 0
08:12
Снимок дерущихся в метро мышей назвали лучшей фотографией дикой природы 1
07:38
Обнаружен новый способ остановить самый опасный рак 0
07:10
Гребной канал в Барнауле может пополниться пляжем, бассейном и зоной для рыбалки 6
06:42
Сретение Господне: что это за праздник и как его принято отмечать 3
06:06
Весна приближается. Прогноз погоды в Алтайском крае на 15 февраля 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.