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Снимок дерущихся в метро мышей назвали лучшей фотографией дикой природы

, ИА "Амител"
Драка в лондонской подземке покорила пользователей Сети

"Ссора на станции" стала главным победителем конкурса LUMIX People's Choice Award 2019 от Лондонского музея естествознания. Автор фото Сэм Роули провел пять ночей, снимая мышей лондонской станции. И результат того стоил. 

"Работа Сэма дает удивительный взгляд на то, как дикая природа функционирует в среде, где доминирует человек. Поведение мышей определяется нашим распорядком дня, транспортом, который мы используем, и пищей, которую мы выбрасываем, – отмечает  Майкл Диксон, директор музея. – Это фото напоминает нам о том, что люди тесно переплетены с природой, которая находится у порога. Надеюсь, это вдохновит людей больше думать и ценить эти отношения".

Всего на конкурс поступило более 48 тысяч заявок из 100 стран. Из них жюри отобрало 25 лучших работ.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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