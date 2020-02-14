"Нездоровая конкуренция": почему на "Народном" рынке подрались мужчина и женщина

Драка между мужчиной-предпринимателем и девушкой, раздававшей листовки, которая произошла на рынке "Народном" в Барнауле, случилась из-за конкуренции. Делом уже занимаются полицейские, и высока вероятность, что оно дойдет до суда. Ранее информация о драке появилась в алтайских СМИ.
Почему произошел конфликт?
Как сообщили amic.ru в руководстве АО "ТПК Алтайского края", девушка-предприниматель раздавала рекламные листовки своего ассортимента товаров на входе в торговую секцию другого предпринимателя, торгующего аналогичными товарами. В какой-то момент она зашла в саму секцию и начала раздавать рекламные материалы там. В итоге мужчина, решивший прогнать девушку, не сдержал эмоций и якобы ударил ее. Как пояснили в администрации рынка, обе стороны получили телесные повреждения в ходе конфликта.
Что произошло дальше?
Обоих предпринимателей принял у себя руководитель рынка. Они рассказали ему о причинах драки. В результате беседы между арендатором-девушкой и администрацией рынка были достигнуты договоренности о том, что руководство проведет работу с арендатором-мужчиной, для того чтобы он принес извинения в адрес девушки.
"В результате беседы между арендатором-девушкой и администрацией рынка были достигнуты договоренности о том, что руководство проведет работу с арендатором-мужчиной, для того чтобы он принес извинения в адрес девушки. Работа была проведена, мужчина готов принести свои извинения. Однако не дождавшись ответа от администрации рынка, девушка, опережая события, сделала заявление в средства массовой информации о том, что руководство АО "ТПК Алтайского края" якобы бездействует и не идет на контакт. Руководство рынка считает, что этот случай подходит никак иначе как под определение двойных стандартов. Более того, девушка выдвигала требование предоставить ей запись видеонаблюдения с торгового зала или же она будет обращаться в СМИ", – пояснили в администрации рынка, добавив, что они готовы предоставить данные записи, но по требованию правоохранительных органов, так как имеют свои внутренние регламенты и распорядки.
Сейчас в причинах конфликта разбираются правоохранительные органы. Высока вероятность, что выяснять кто прав в данной ситуации, а кто виновен, будет затем, вероятно, и суд.
По словам директора рынка "Народного" Ивана Куца, до этого мужчина-арендатор не был замечен в плохом поведении. Если говорить о причинах произошедшего конфликта, то руководство предприятия уверена, что всему виной нездоровая конкуренция. Сейчас ведется работа, чтобы в будущем подобных ситуаций не происходило.
"Вместо того чтобы совершенствовать собственные деловые качества и методы работы, предприниматели пытаются победить в конкурентной борьбе, утопив своего оппонента. Причин занимать чью либо из сторон, без объективных на то причин, у руководства рынка нет", – сказал Иван Куц.
Комментарии
Не.. ну а чо? деваха в корне не права, нарвалась и ещё мужика прессует... некрасиво мадамка!
Вторая серия .. только уже не в такси.
Хорошая реклама рынка. Только не написали, где находится "Народный". Участникам конфликта можно повесить таблички в своих отделах, что о них писали СМИ. Для привлечения покупателей.Мужик имеет преимущество - может показывать место конфликта, рассказывать, как он её... И так, и этак, да по мордасам ...
Сама походу спровоцировала. Видимо это все постановка что бы мужика сгнобить, а у него дома семья и дети
Работаю на рынке уж 12 лет, наслышан про этот случай , народ говорит чистой воды провокация.. добрее надо быть и терпимее
Китайский рынок на космонавтов теперь называют Народный, не ЧП так и не узнали бы название
Как буд то проблем больше нет, сплош и рядом такие случаи бывают. Это жизнь. Сегодня же вроде день влюблённых)
Народный - это Продуктовый рынок на Космонавтов, Китайка в народе.
По правилам российского капитализма эту бабу надо закопать в лесу. Если симпатичная, продать в бордель.
Это что за бабские сплетни?
А что на Народном рынке, который на Космонавтов такая большая конкуренция? Я тоже хочу торговое местечко себе там.
Был я на Китайском рынке, бабы продавщицы там довольно мерзкие, скандальные.