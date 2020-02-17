"После планерки рубашка должна быть потной". Как депутаты выбирали мэра Барнаула

Где можно подискутировать о развитии экономики города и пьяных песнях, "наркоте" от полицейских и Наполеоне, пробках на улицах города и колбасе? В Барнаульской городской Думе на избрании главы города! Не слышали бы сами – не поверили бы. Но мы слышали, видели и все вам сейчас расскажем.

"Выборы"

Главу города по местному закону назначают депутаты. 14 февраля 2020 года прошло историческое заседание БГД, где новым градоначальником выбрали чиновника со стажем Вячеслава Франка. В его победе никто не сомневался: "Единая Россия" неделю назад официально поддержала этого кандидата, а у партии в гордуме – большинство.

На финальное заседание пришли восемь кандидатов из девяти (на заседании БГД объявили, что Сергей Шумов снялся с конкурса еще 10 февраля). Каждый выступил перед депутатами со своей программой. Выступления были очень разными: от стандартных программных заявлений до зажигательного полутеатрального представления.

Василий Часовских: будут рубашки от пота выжимать

72-летний кандидат Василий Часовских оказался очень словоохотливым. Его выступление было самым долгим, а попытки коллег указать на время кандидат оставил без внимания. При этом о своей программе Часовских не сказал ни слова, зато себя презентовал во всей красе:

"Я в сутки сплю всего три часа: в три ложусь, в шесть встаю. Мне 72 года и я работаю. Ни один из кандидатов не сможет так. Хотите – оставьте нас на ночь, я всю ночь буду работать, а они все уснут".

"Надо избрать хозяина, который за все отвечает. Я работоспособный до ужаса".

"Глава города должен обладать волей и умом (конечно, имеет в виду себя – прим. авт.). Не смотреть на финансы и бюджет, а все брать на себя. На планерку к нему будут идти и ноги будут подкашиваться. И после планерки рубашку можно выжать – она должна быть потной. А так лекции читать (имеет в виду выступления остальных кандидатов, – прим. авт.) – это все ерунда".

Председатель гордумы Галина Буевич несколько раз пыталась остановить его словесный поток. Однако в итоге сдалась и дала ему договорить.

"Я прошу вас, изберите Часовских Василия Андреевича. Изберите, и все будет нормально. На инаугурацию всех приглашаю", – завершил Часовских и под аплодисменты наконец-то ушел.

За Василия Часовских никто не проголосовал.

Андрей Крылов: я пришел сказать вам правду

Бизнесмен, кандидат в губернаторы на выборах 2018 года, в недавнем прошлом глава регионального отделения "Партии Роста" Крылов представлять свою программу тоже не стал.

"Я участвую в этом только с одной целью – сказать правду. Я понимаю, что вы представляете в большинстве "Единую Россию". Но вы являетесь представительным органом народа <…>. Вы не спрашивали мнение народа, но зато ЕР на своем собрании согласовали единственную кандидатуру. Ответственности никто не несет", – заявил он.

А в конце выступления сказал, что снимает свою кандидатуру с выборов и сразу же покинул зал. Организаторы процесса вздохнули с облечением: от Крылова можно было ждать более острого и неприятного заявления.

Владимир Барсуков: жуть берет

Барсуков (тоже, кстати, пенсионер) использовал свои пять минут перед депутатами, чтобы выразить недовольство ситуацией в регионе. Никаких конкретных предложений, как это изменить, он не сделал.

А недоволен он низким уровнем жизни, высокой смертностью, большим количеством онкологических заболеваний, безработицей, безысходностью, массовой миграцией из региона.

"Когда я смотрю, как наше руководство поступает с нашими заводами, меня, извините, жуть берет. На месте последнего завода построили "Ашан" (ТРЦ "Галактика"). Это очень плохо. Это французская фирма и цель их – получить здесь прибыль, а мы им и даем эту возможность. Мы сами могли бы получать прибыли", – заявил кандидат.

Он посетовал на молоко с пальмовым маслом, колбасу, от которой даже кошки отказываются, картофель из Пакистана и на современные песни.

"Вот поет артист: "Пьяные, счастливые вместе навсегда. Девочки красивые, парни хоть куда. Пьяные и счастливые, все нам нипочем, а если друг попал в беду – налей ему еще". Что за идеология?" – возмутился кандидат.

Но самое важное он сказал не с трибуны, а когда вернулся на место.

"Я снимаю свою кандидатуру. Извините, я забыл сказать", – заявил Барсуков. А меж тем из всех кандидатов он, можно сказать, самый опытный: участвовал в подобных конкурсах в 2010, 2015 и 2017 годах.

Вячеслав Франк: нельзя засиживаться в кабинетах

Франк – один из немногих, кто познакомил депутатов со своей программой. Ее основа – реализация и развитие национальных проектов. Планами и цифрами сильно "не грузил", но сказал о нескольких важных моментах.

На посту мэра он будет менять структуру администрации. Пообещал сохранить зеленые зоны и парки, качественнее организовать уборку снега (будет новая система и новая техника), а также обеспечить развитие города.

"Где бы ни жил человек, в центре или пригороде, мы обязаны его слышать и решать волнующие его проблемы. Надо разработать план повышения уровня жизни в пригороде: инфраструктура, ремонт сельских дорог, транспортная доступность, чистая вода", – сказал Франк.

И заверил, что не станет засиживаться в кабинете, а все важные вопросы будет обсуждать с горожанами.

За Франка подняли руки сначала 29 депутатов (все единороссы), в финальном голосовании – 32 (присоединились депутаты ЛДПР).

Елена Хрусталёва: опять забыли про "социалку"

Коммунистка Хрусталёва выступила за поддержку социально необеспеченных горожан: молодые семьи и живущие в аварийных домах в ожидании жилья от государства и другие. Проблемы, на которые в городской казне все время не хватает денег.

"Самая первостепенная задача – наполнение бюджета. Но строить экономику ожиданием дотаций, субсидий и субвенций – путь в никуда. Нужно зарабатывать самим", – заявила она.

А предложила единственная женщина-кандидат оптимизировать расходы и лучше их контролировать, создать муниципальные предприятия, наладить общественный контроль. И она настаивает на возвращении выборов мэра.

Хрусталёву поддержали только ее коллеги по фракции – три голоса за.

Алексей Скосырский: знаю, как увеличить бюджет

Вернуть выборы также предложил бизнесмен и депутат ЛДПР в БГД Скосырский. А еще он поделился своим видением пополнения бюджета без увеличения налогов.

"В 2019 году прошла кадастровая переоценка объектов недвижимости, много несоответствий: когда указано, что дом одноэтажный, а на самом деле два-три этажа. Таких много на Матросова, Северо-Западной. Это же выпадающие доходы на десятки миллионов рублей. Надо внедрить систему технического учета объектов капитального строительства", – сказал он.

А также назвал свой рецепт избавления города от пробок: переход на горэлектротранспорт и строительство новых трамвайных путей.

Сначала Скосырского поддержали его однопартийцы (три голоса), но в финальном голосовании, где в списке для голосования был только Франк, и они подняли руки за кандидата-победителя.

Алексей Шипунов: ищите специалиста

Выступление 34-летнего Шипунова оказалось самым коротким из всех. Он тоже не стал утомлять депутатов программой, хотя она у него очень даже интересная (о ней можно почитать вот тут: "Закрыть "пивнушки" и сделать платные парковки. Что обещают кандидаты в мэры Барнаула").

Сказал лишь, что нужно срочно обратить внимание на проблемы в строительной сфере и повысить спрос на товары и услуги малого и среднего бизнеса. А еще, что городу нужен мэр – высококвалифицированный специалист. Но пиарить себя в этом направлении не стал.

Ноль голосов за.

Артем Зеров: условия для молодежи

Самый молодой кандидат, 29-летний Зеров заявил, что вся его программа нацелена на создание в городе условий для молодежи. Чтобы не уезжали искать счастья в другие регионы. Себя он назвал патриотом, а "не тем, кто не пригодился в других регионах". И подчеркнул, что его участие в борьбе за пост – это "не жест недоверия действующей администрации, а желание поддержать и усилить работу по ряду направлений в городе".

Ноль голосов за.

"Политические фрики"

Участие в заседании Барнаульской городской думы приняли депутаты краевого Заксобрания. И они, в отличие от коллег, не смогли сдержать негодования от выступления некоторых кандидатов. Оппозиция (ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия") настойчиво просила слово до избрания мэра. Но в споре с руководством БГД проиграла и высказалась только после голосования. Зато по процедуре прошлась "катком".

"Это что были за "выборы"? Часть кандидатов агитировала за возвращение выборов, часть – вообще политические фрики, которыми нас всегда на выборах пугают. Как мне это "развидеть", – сказал глава фракции СР Александр Молотов.

Мария Прусакова (КПРФ) была весьма критична:

"Что это за цирк, зачем вы выпустили всех кандидатов. Программы были у двоих – Франка и Хрусталёвой – остальное "нот-реал". Нет никаких выборов, есть профанация. И на ЕР за это лежит персональная ответственность".

А либерал-демократка Евгения Боровикова сказала, что власть сама голосует за себя, потому что иначе уже не может удержать ситуацию.

Но когда они это все говорили, Франк уже давал комментарии как избранный градоначальник.