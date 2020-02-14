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Терроризм и шпионаж: студенты АлтГУ учатся кибербезопасности

, ИА "Амител"
Известная политическая активистка Мария Бутина поделилась секретами безопасности в Сети

Сегодня, 14 февраля, в Алтайском государственном университете состоялась закрытая лекция российского общественного деятеля, политического активиста, выпускницы АлтГУ Марии Бутиной по теме "Война, терроризм и шпионаж в киберпространстве".

В последние годы вопросы кибербезопасности приобретают всю большую актуальность не только для пользователей цифровых устройств и финансовых организаций, но и для различных отраслей промышленности и даже государств. Внедрение цифровых технологий в госуправление, с одной стороны, увеличивает эффективность работы государственной машины и обеспечивает ее открытость во взаимодействии с гражданами, однако, с другой стороны, таит в себе новые риски и вызовы для целостности государственной системы и обеспечения прав граждан в киберпространстве. 

Тема кибербезопасности крайне актуальна именно сегодня, поскольку на днях было заявлено о том, что голосование за новую Конституцию будет проходить, в том числе с использованием программного обеспечения. В прошлом году впервые был принят федеральный закон, согласно которому было проведено электронное, дистанционное голосование. Этот эксперимент себя зарекомендовал, и теперь Россия, одна из первых в мире, будет использовать электронное голосование. С одной стороны, это открывает дополнительные возможности для реализации конституционного права человека избирать и быть избранным, но с другой – это и дополнительные риски, такие как утечка персональных данных, фальсификация информации. Об этом должен знать каждый человек в нашей стране.

"Поскольку Алтайский государственный университет – мой родной вуз, я приняла решение дать первую лекцию по кибербезопасности именно здесь. Лекция рассчитана в первую очередь на гуманитариев, и она рассказывает о том элементе, который в России, к сожалению, представлен наименьшим образом, несмотря на наличие хороших технических специалистов", – пояснила Мария Бутина.

Программа по кибербезопасности, которую Мария Бутина проходила в университете Вашингтона, была нацелена не на написание каких-либо кодов и решение цифровых вопросов, а скорее ориентирована на подготовку политологов, управленцев, которые могут принимать решения в случае, если возник кризис.

Спикер отметила, что во время проведения в той или иной стране выборов, как показывает международная практика, к данному государству увеличивается внимание со стороны всевозможных структур, таких как иностранные спецслужбы, хакерские группировки и т.д. В этот момент самым слабым и наиболее уязвимым звеном становится обычный пользователь – человек, открывающий, не подумав, всевозможные предлагаемые ему ссылки, отправляющий свои данные на сомнительные запросы и допускающий в свой компьютер вирусные программы. 

Все эти проблемы необходимо решать с помощью правового просвещения населения, с помощью информационного обучения, подачи определенных базовых знаний в системном формате. И начинать все это нужно, по мнению Марии Бутиной, со студентов.

"Несмотря на их осведомленность, думаю, на лекции многие вещи для них станут большим открытием. Надеюсь, что они применят полученные знания не только в личной самозащите в области кибербезопасности, используют в своей профессии, но и будут самостоятельно проводить просвещение населения в данной области", – поделилась Мария Бутина.   

Ректор Алтайского госуниверситета Сергей Бочаров, предваряя лекцию, напомнил, что на первой встрече Марии Бутиной со студентами опорного вуза Алтайского края в ноябре 2019 года было принято решение об организации специальных лекций по той теме, которую она осваивала в университете Вашингтона. И вот теперь обещание выполнено, и Мария проводит для молодежи различных институтов АлтГУ первую лекцию по кибербезопасности, где рассматриваются современные западные и отечественные подходы к государственной политике в области кибербезопасности, киберугрозы и противостояние им, а также роль гуманитарных специалистов в антикризисном управлении в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в киберпространстве.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.02.2020 18:05
Султан

Ух ты! Круть!!! Когда в следующий раз? Повезло МИЭМИСникам! Судя по фото лекция была в С корпусе.

14.02.2020 18:22
Александр

Лекция действительно была интересная! Большой брат следит за всеми. Будем на страже.

14.02.2020 18:50
гость

Наверное научатся и в выборы в США смогут вмешаться. Бутина скоординирует

14.02.2020 19:06
Выпускник АГУ 1988 г

Бутина - человек знающий. Многое уже видела. Правильно, что делится знаниями со студентами. Будут умнее.

14.02.2020 19:50
- гость -

а почему лекция в закрытом формате?

14.02.2020 19:51
Пионер

Бутина - человек знающий. Многое уже видела. Правильно, что делится знаниями со студентами. Будут умнее.

Научатся омериканский Йенг от русского по вкусу отличать? Почему, как новость про шарагу, так скопление платных лиц?

14.02.2020 20:31
Выпускник АГУ 1999

Детский лепет на лужайке про хакерские группировки. Университете Вашингтона -сельское ПТУ. Ничему не научит. Были бы у нее знания не сидела бы она в Американской кутузке. Может нашего зека из Америки отправим учить пендосов? Лет на 20 отстала ее лекция.

14.02.2020 22:34
- гость -

Пионер,дитятко,ты не в курсе что ещё в Советском Союзе учились программированию на ЭВМ?И даже далеко не при Брежневе )

14.02.2020 23:32
Пионер


- гость -
Пионер,дитятко,ты не в курсе что ещё в Советском Союзе учились программированию на ЭВМ?И даже далеко не при Брежневе )


Прям в шараге учились? А Бутина прям на ассемблере шпарит?

15.02.2020 08:22
- гость -

14.02.2020 23:32
Пионер

Не, она с кобурой.

15.02.2020 10:28
- гость -

Пионер,дитятко,эта лекция по кибербезопасности очень вредна и поэтому ты такой недовольный?

15.02.2020 10:40
- гость -

Не наезжайте на Бутину. Отсидевший человек всегда на Руси в авторитете был.
А Пионер про йенг по вкусу отличать - классно сказал, даже модератор ничего не понял и не стер.

15.02.2020 11:13
- гость -

15.02.2020 10:40
- гость -

Откуда пионер знает про йенги?

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