Накормим детей вместе: фонд "Облака" собирает деньги на обеды школьникам

"А что мне рассказать, история как история", – сказала подопечная фонда "Облака" Мария.

Удары судьбы для нее стали привычными и воспринимаются как данность. Для Марии это просто жизнь, и она не видит в своих проблемах чего-то противоестественного. Женщина держится стойко, но со временем ее взгляд потух и в голосе стала слышаться тоска.

Жизнь взаймы

Двенадцать лет назад Маша родила двух сыновей: близнецов Пашу и Сашу. Муж сначала начал "гулять", а потом и вовсе ушел из дома. И героиня осталась одна с двумя детьми. Находясь в декрете, Мария не могла выйти на работу, а получаемых пособий на жизнь не хватало. Женщина с сожалением вспоминает, что ей приходилось брать еду взаймы в маленьких магазинах и ларьках. Но отдавать долг не было возможности, поэтому шла на обман, лишь бы накормить детей.

Когда мальчикам исполнилось два года, Паша получил инвалидность. В этот момент женщина поняла, что ее мир изменился полностью и уже никогда не будет прежним. Десять лет Мария посвящала себя только воспитанию детей и борьбе за благополучие семьи.

Потом она встретила мужчину. Снова поверив в возможное счастье, она отдалась чувствам. У молодой семьи родилась девочка Вера. Для Марии это был долгожданный ребенок взаимной любви. Но со стороны отца все изменилось.

Трудный выбор

С появлением общего ребенка отношения между мужчиной и детьми от первого брака стали накаляться. В тот момент, когда накал обратился в скандалы, Мария сделала выбор в пользу сыновей. Даже страх остаться одной с тремя детьми не остановил ее от разрыва отношений. Потому что психологическое благополучие мальчиков важнее собственных чувств и финансовой стабильности.

Именно в этот момент, полтора года назад, женщина обратилась в фонд за помощью: стало невозможно справляться одной. Больной ребенок требует много внимания и заботы. Маша рассказывает, что сейчас он начал включать электроприборы и плиту, поэтому за ним необходим постоянный контроль. Денежного пособия едва хватает на пропитание четверых членов семьи.

Из-за финансовых трудностей женщина вынуждена была отказаться от школьного питания для сына. У нее просто не было другого выбора, потому что на руках младенец и сын-инвалид.

Школьный обед – не роскошь, а необходимость

Это лишь одна из множества историй о том, почему те или иные дети не могут питаться в школе. Пока родители выбираются из финансовой "ямы", дети ходят в школу, но чувствуют себя там не такими, как все. Они не только голодают в течение учебного дня, но и становятся изгоями в своем маленьком школьном сообществе. Сотрудники фонда хотели поговорить с детьми и спросить, что они чувствуют в эти моменты, но родители и дети категорически отказались. Им хватает психологического давления в школе, и лишний раз вспоминать об этом они не хотят. Желание детей не ворошить эту боль понятно, и оставить ситуацию просто так фонд не может.

"Облака" собираются ежемесячно оплачивать школьное питание всем детям своих подопечных. Сейчас в помощи нуждаются 24 школьника.

Всего им в месяц на питание необходимо 28 000 рублей. Фонд сможет оплатить половину этой суммы. Остальную часть можете помочь собрать вы. Каждый маленький вклад означает одного накормленного ребенка.

Имена героев изменены, и список нуждающихся в помощи детей скрыт, но только для того, чтобы избежать травли и косых взглядов в школе. "Облака" будут перечислять деньги на школьную карту питания "Аксиома". За дополнительной и подтверждающей информацией вы всегда можете обратиться напрямую в фонд "Облака".

Мальчик Саша и другие дети фонда хотят питаться в школе вместе с другими ребятами. Волонтеры верят, что такой грандиозный проект не останется без внимания и помощи.

Всего на первый месяц нужно собрать 14 000 рублей.

Реквизиты для пожертвования в фонд с сообщением: "Саше на еду":



Сбербанк Онлайн: выбираем платежи на счет фонда, вводим имя фонда – "Облака" и любую сумму пожертвования. Средства спишутся с вашей карты сразу на счет фонда "Облака";

Альфа-Банк: через расчетный счет с карты Альфа-Банка. Р/с № 40703810123100000035;

SMS на номер 3434 с текстом "Облака 75" (вместо цифры ставите сумму);

Кнопка "Помочь" через сайт фонда.



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