Житель Омска переехал мужчину на автомобиле и тем самым спас ему жизнь

Житель Омска случайно переехал лежавшего на земле пьяного мужчину, и тем самым спас его от переохлаждения. Об этом сообщает портал Om1.ru.

По данным издания, ДТП произошло 12 февраля. Пьяный мужчина заснул прямо на парковке в снегу. Водитель автомобиля не заметил мужчину и совершил наезд. После этого пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали закрытую травму груди, переломы ребер, а также обморожение конечностей.

При этом врачи уверены, что пострадавшему повезло: переехавший мужчину автомобиль спас его от более серьезного переохлаждения, и возможно, не позволил замерзнуть до смерти: в тот день температура воздуха в Омске составляла -11°C.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются все обстоятельства ДТП.