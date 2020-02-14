Житель Заринска получил 17 лет колонии за убийство и изнасилование

В Алтайском крае суд вынес приговор 37-летнему жителю Заринска. Мужчину признали виновным в убийстве и изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

В ходе расследования установлено, что в сентябре 2003 года, мужчина, которому на тот момент был 21 год, познакомился с 55-летней женщиной и предложил вместе выпить. Для этого они зашли в подъезд жилого дома.

В ходе импровизированного застолья молодой человек решил изнасиловать собутыльницу. Он ударил женщину полтора десятка раз, после чего изнасиловал. Поскольку женщина оказывала активное сопротивление, злоумышленник задушил ее платком и скрылся с места преступления.

Как отмечают в следственном комитете, длительное время убийство оставалось нераскрытым. И только спустя почти 17 лет следователи, повторно изучив материалы дела и проведя ряд судебных экспертиз, смогли установить личность преступника.

Им оказался уже 37-летний уголовник-рецидивист из Заринска, который ранее привлекался к отвественности за убийство. Мужчина не стал отрицать свою вину и признался в содеянном. Его приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также мужчина обязан выплатить дочери жертвы 700 тысяч рублей в качестве компенсации.