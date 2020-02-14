К 17 годам тюрьмы приговорен житель Заринска за изнасилование и убийство женщины

В Алтайском крае суд вынес приговор 37-летнему жителю Заринска. Мужчину признали виновным в убийстве и изнасиловании. Об этом сообщает СК России по Алтайскому краю.

В ходе расследования установлено, что в сентябре 2003 года, на тот момент 21-летний осужденный, встретил 55-летнюю женщину, с которой захотел выпить. Для этого они поднялись на лестничный проем подъезда жилого дома и продолжили знакомство.

Сообщается, что в ходе распития молодой человек решил изнасиловать женщину. Для этого он не менее 13 раз ударил потерпевшую, а затем изнасиловал и совершил действия сексуального характера. Поскольку женщина оказывала активное сопротивление, злоумышленник задушил ее платком, а с места преступления скрылся.

Как отмечают в ведомстве, длительное время убийство оставалось нераскрытым. И только спустя почти 17 лет следователи, повторно изучив материалы дела и проведя ряд судебных экспертиз, смогли установить личность преступника.

Им оказался 37-летний уголовник-рецидивист из Заринска, который уже ранее привлекался за убийство. Преступник не стал скрывать свою вину и признался в содеянном. Его приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также мужчина будет обязан выплатить дочери жертвы 700 тысяч рублей в качестве компенсации.