Кардиолог рассказал, как снизить давление без лекарств

Директор центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена и член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле во время интервью рассказал, как понизить давление и при этом не употреблять таблетки.

Он отметил, что причиной повышенного артериального давления являются лишний вес, неправильная диета, а также малоподвижность. Кардиолог рассказал, как понизить давление и при этом не употреблять таблетки.

По словам Холле, ежедневная 15-минутная прогулка поможет снизить артериальное давление на пять-восемь миллиметров ртутного столба. Эксперт подчеркивает, что езда на велосипеде или бег на износ много пользы не принесут — лучше наслаждаться пешими прогулками и легкими упражнениями на свежем воздухе.

Также специалист посоветовал подкорректировать свой рацион. В частности, кардиолог рекомендует есть меньше хлеба, сыра и колбасы, заменив эти продукты овощами. Также он напомнил, что большое количество соли тоже может повысить давление.

Как отмечает кардиолог, изменение рациона поспособствует похудению, а это еще снизит давление на пять-десять миллиметров ртутного столба.