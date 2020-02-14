Почти половина российских мужчин считают пенсионную реформу дискриминационной

Почти половина (41%) российских мужчин остались недовольны пенсионной реформой в России. Как считает мужское население, эта реформа дискриминационная, так как выход мужчин на пенсию на пять лет позже женщин несправедлив. Об этом пишет газета "Ведомости", ссылаясь на результаты опроса сайта по поиску работы Superjob. В исследовании участвовали 1600 россиян старше 18 лет из 340 населенных пунктов.
Отмечается, что о дискриминационном характере реформы говорит треть мужчин – это 34%. При этом 28% женщин также считают реформу несправедливой по отношению к мужчинам. Однако почти половина опрошенных (46%) не видят в реформе ничего дискриминационного.
Как отмечают исследовали, наименее довольны реформой остались холостяки (46%), среди женатых мужчин несправедливость такой разницы в пенсионном возрасте отметили 40% респондентов. При этом 35% холостяков и 46% женатых мужчин не находят реформу дискриминационной.
Ситуация с отношением женского населения обратная — лишь 31% замужних женщин считают реформу несправедливой, а среди незамужних женщин так думают 27%.
Напомним, с 1 января 2019 года в России начала действовать пенсионная реформа. Ожидается, что к 2028 году пенсионный возраст будет повышен на пять лет и составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. До принятия реформы женщины уходили на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60 лет.
Комментарии
А не готовят ли нам (с учетом других слухов) повышение пенсионного возраста для женщин лет эдак на 5? с учетом того как прошлое прокатило, такое, половинчатое, вообще все проглотят молча (а то и злорадствуя)
По продолжительности жизни мужчин и женщин надо было одним снизить на пять лет, другим повысить...
Это не дискриминация, а афера
Вранье, все считают не только дискриминацией но геноцидом! Кто при кормушке будет молчать всегда.
а что по этому поводу думают феменистки?
Пенсионная реформа сделала бесславный крах нынешней власти необратимым.
Интересно, что считает вторая половина?
Увеличение возраста надо переделать для госслужащих. Они до 70-80 осилят
Чиновники должны работать до 60, пока ещё маразм не пришёл. А затем 20 лет на тракторе, чтобы заработать пенсию 8300. Члены партии должны работать после 60 в каменоломнях за миску доширака, пока не сдохнут. Это будет справедливо.
Те кто так считают пусть установят справедливость в своей семье - запретят бабушке, матери, жене получать пенсию до 65-ти лет.
Мужики совсем перевелись, бабы рожают, детей воспитывают, домашние дела на них, еще и огород на некоторых. Хотят еще чтобы и зарплату за двоих зарабатывала.
Нафик нужен такой мужик ? Робота завести проще будет.
Нафик нужен такой мужик ? Робота завести проще будет.
Так заведи! На батарейках.
Так заведи! На батарейках.
Он у нее и так в тумбочке лежит