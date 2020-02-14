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Почти половина российских мужчин считают пенсионную реформу дискриминационной

, ИА "Амител"
При этом женщины реже говорят о несправедливости
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Почти половина (41%) российских мужчин осталась недовольна пенсионной реформой в России. Как считает мужское население, эта реформа дискриминационна, так как выход мужчин на пенсию на пять лет позже женщин несправедлив. Об этом пишет газета "Ведомости", ссылаясь на результаты опроса сайта по поиску работы Superjob. В исследовании участвовали 1600 россиян старше 18 лет из 340 населенных пунктов.

Отмечается, что о дискриминационном характере реформы говорит треть мужчин — это 34%. При этом 28% женщин также считают реформу несправедливой по отношению к мужчинам. Однако почти половина опрошенных (46%) не видят в реформе ничего дискриминационного.

Как отмечают исследовали, наименее довольны реформой остались холостяки (46%), а вот среди женатых мужчин несправедливость такой разницы в пенсионном возрасте отметили 40% респондентов. При этом 35% холостяков и 46% женатых мужчин не находят реформу дискриминационной.

Ситуация с отношением женского населения обратная — лишь 31% замужних женщин считают реформу несправедливой, а среди незамужних женщин лишь 27% посчитали аналогично.

Напомним, с 1 января 2019 года в России начала действовать пенсионная реформа. Ожидается, что к 2028 году пенсионный возраст будет повышен на пять лет и составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. До принятия реформы женщины уходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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