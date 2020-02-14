Вертолет Ми-8 разбился на Ямале. Два человека погибли

Ми-8 авиакомпании "Скол" потерпел крушение в Ямало-Ненецком автономном округе, передает МЧС.
Вертолет летел с полуострова Гданьский и совершил жесткую посадку в полукилометре от арктического порта Сабетта. Воздушное судно попало в снежную бурю и при посадке обломало лопасти, после чего перевернулось на крышу.
На борту находились десять человек: трое членов экипажа и вахтовики "Газпромнефть-Гео". Сообщается, что при падении Ми-8 погиб командир вертолета и второй пилот. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.
По факту крушения Уральское управление на транспорте СК РФ начало проверку.
Комментарии
Чистого неба вертикальным
Приняли удар на себя, спасли остальных
Погода на точке швах
FZFG VV002 M06/M06
Для непонимающих, это кусочек метара(сводки погоды), в переводе на русский переохлажденный туман, вертикальная видимость 200 футов, температура и "точка росы" совпадают
вот именно, не хочется в этой статистике быть зафиксировОным быть
Рискнули, говорят. Хотя погода была нелетная и было место для ночевки.
Такая бывает цена риска.