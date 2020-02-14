Вертолет Ми-8 разбился на Ямале. Два человека погибли

Ми-8 авиакомпании "Скол" потерпел крушение в Ямало-Ненецком автономном округе, передает МЧС.

Вертолет летел с полуострова Гданьский и совершил жесткую посадку в 400-500 метрах от арктического порта Сабетта. Воздушное судно попало в снежную бурю и при посадке обломало лопасти и перевернулось на крышу.

На борту находились десять человек: трое членов экипажа и вахтовики "Газпромнефть-Гео". Сообщается, что при падении Ми-8 погиб командир вертолета и второй пилот. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

По факту крушения Уральское управление на транспорте СК РФ начало проверку.