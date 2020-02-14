Врач рассказал о том, что целебные свойства водки преувеличены

Польза водки и других крепких спиртных напитков при дезинфекции ран оказалась преувеличена. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева в эфире радио Sputnik.
Как отмечает специалист, распространенное мнение о том, что алкоголь – отличный антисептик, базируется на том, что в его состав входит этиловый спирт, который и правда является неплохим средством для дезинфекции.
Однако сейчас, по словам Ярцевой, такой метод – прошлый век. В современных условиях врачи стараются избегать спиртосодержащих жидкостей при обработке ран. Специалист подчеркивает, что жидкости с содержанием спирта вредят коже – они ее "дубят" и сушат.
"Из-за "задубления кожи" там не развивается нормальная микрофлора, которая способствует восстановлению и заживлению", – заметила Ярцева.
По ее словам, водку или спирт стоит использовать для обработки краев раны только в крайнем случае. При этом другие крепкие напитки могут вызвать аллергическую реакцию, что только ухудшит ситуацию.
"В саму рану лить спирт и водку – это болезненно и повреждает сосуды, что не способствует последующему заживлению. Водка травмирует кожу и как бы обжигает ее", – заключила Ярцева.
Вместо спиртосодержащих жидкостей врач советует обрабатывать рану либо медицинским антисептиком, либо чистой водой.
Комментарии
Водка совсем плохая стала...
Не льзя водкой протирать раны! Экономьте водку! Её нужно только пить! Ни капли не раняйте даром.