Врач рассказал о том, что целебные свойства водки преувеличены

Польза водки и других крепких спиртных напитков при дезинфекции ран оказалась преувеличена. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева в эфире радио Sputnik.

Как отмечает специалист, распространенное мнение о том, что алкоголь – отличный антисептик, базируется на том, что в его состав входит этиловый спирт, который и правда является неплохим средством для дезинфекции.

Однако сейчас, по словам Ярцевой, такой метод – прошлый век. В современных условиях врачи стараются избегать спиртосодержащих жидкостей при обработке ран. Специалист подчеркивает, что жидкости с содержанием спирта вредят коже – они ее "дубят" и сушат.

"Из-за "задубления кожи" там не развивается нормальная микрофлора, которая способствует восстановлению и заживлению", – заметила Ярцева.

По ее словам, водку или спирт стоит использовать для обработки краев раны только в крайнем случае. При этом другие крепкие напитки могут вызвать аллергическую реакцию, что только ухудшит ситуацию.

"В саму рану лить спирт и водку – это болезненно и повреждает сосуды, что не способствует последующему заживлению. Водка травмирует кожу и как бы обжигает ее", – заключила Ярцева.

Вместо спиртосодержащих жидкостей врач советует обрабатывать рану либо медицинским антисептиком, либо чистой водой.