Минздрав намерен снять ограничения с западных лекарств для онкобольных

В Минздраве намерены снять ограничения на закупку западных препаратов для лечения онкологических заболеваний, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на профильном совещании. Ее слова передает РИА "Новости".

Как отметила вице-премьер, Минздрав рассмотрит вопрос снятия ограничений на закупки некоторых зарубежных препаратов, чтобы медицинские организации получили возможность покупать их на торгах.

Также Голикова поручила Росздравнадзору провести сравнительный анализ отечественных аналогов с целью оценки их качества, безопасности и эффективности, сравнимыми с оригинальными лекарствами.

Также премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в стране цифровую платформу, на которой граждане могли бы следить за доступностью препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Глава правительства отметил, что на данный момент в стране необходимо усовершенствовать систему контроля наличия лекарств, поскольку о нехватке тех или иных препаратов правительство нередко узнает от врачей или самих больных.

Также на совещании было предложено дать пациентам возможность в амбулаторных условиях продолжать прием того лекарства, которое они получали в стационаре, чтобы не менять эффективную терапию.



