Россия выделила 2,8 миллиона долларов на развитие Армении

Советник посольства РФ в Ереване Дмитрий Степанов сообщил, что Россия в рамках трастового фонда ООН выделила 2,8 млн долларов на развитие Вайоц-Дзорской и Гегаркуникской областей Армении. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Общий объем средств, выделенных Российской Федерацией на новый проект по развитию Вайоц-Дзорской и Гегаркуникской областей, составляет 2,8 миллиона долларов", — отметил дипломат.
Также он уточнил, что проект рассчитан на три года. В него входят финансирование туризма и поддержка развития сельских общин.
Степанов напомнил, что раньше при поддержке со стороны России также был реализован проект развития Тавушской области Армении — в 2015-2019 годах было выделено 5 миллионов долларов для поддержки сельских районов и повышения устойчивости общин.
Комментарии
Ну правильно. Россия же стала сверх развитой индустриальной державой. Можно и бывшым сестрам по серьгам раздавать,