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Весна приближается. Прогноз погоды в Алтайском крае на 15 февраля

, ИА "Амител"
В южных частях региона температура воздуха поднимется до +3°C
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Теплые выходные прогнозируют метеорологи в Алтайском крае, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем составит от -3°C до -8°C, при этом в южных частях региона столбик термометра поднимется до +3°C. При этом ожидается изморозь и туман в утренние часы, а также сильная гололедица. Ветер южный 2-7 м/с, местами порывы могут достигать 13 м/с.

В Барнауле в светлое время суток температура составит от -4°C до -6°C. Преимущественно без осадков, но стоит быть готовым к сильной гололедице на дорогах. Скорость ветра в столице региона не превысит 7 м/с.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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