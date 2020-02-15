Обнаружен новый способ остановить самый опасный рак

Ученые обнаружили новый способ обезвредить клетки рака молочной железы, сообщается в пресс-релизе MedicalXpress.

Это онколозаболевание не реагирует на гормональную и химиотерапию, и даже после его лечения может случиться рецидив.

Используя технологию генетического редактирования CRISPR, биологам удалось заблокировать активность одного из двух белков – RUNX2 или CBF-бета. Отмечается, что ликвидация любого из белков останавливало развитие рака, однако подавление белка CBF-бета имело более внушительный эффект. Если же белки вновь активировать, то рак возвращает свои опасные свойства.

Однако эксперты утверждают, что им еще предстоит провести много исследований, перед тем как будет разработан новый метод терапии. Из-за того что потенциально опасные белки находятся в здоровых тканях, ученым нужно разработать такой аппарат, который будет воздействовать только на злокачественные клетки.