Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Африке

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден в Египте. Об этом сообщает издание DailyMail.

Отмечается, что первый заболевший на африканском континенте — иностранец. Его поместили на карантин. Подробности о гражданстве и обстоятельствах заражения не уточняются. Египет стал первым африканским государством, где обнаружили коронавирус.

Напомним, 14 февраля число жертв коронавируса COVID-19 приблизилось к 1,5 тысячам человек, а также было подтверждено почти 64 тысячи случаев инфицирования. Во Всемирной организации здравоохранения допустили вероятность заражения коронавирусом двух третей населения планеты.