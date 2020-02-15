Виктор Томенко заявил о смене кураторов у Алтайского края

Первое в 2020 году заседание президиума Совета при губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и национальным проектам состоялось под председательством Виктора Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона поделился информацией о том, что в связи с изменениями в составе кабинета министров у региона сменились кураторы по нацпроектам.

"Пройдет ряд федеральных селекторов, которые проведут прежние и новые кураторы", — уточнил губернатор.

Чиновники в ходе заседания подвели итоги реализации национальных проектов в 2019 году. Из выделенных 17,3 млрд рублей освоено 16,4 млрд рублей, что составляет 94,5%.

"Исполнение нацпроектов в Алтайском крае выше аналогичного показателя в целом как по Российской Федерации, так и по Сибирскому федеральному округу", — подчеркнул зампред правительства, министр финансов края Данил Ситников.

Часть средств осталась в бюджете по объективным причинам. Например, по национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" сэкономили 30 миллионов рублей на обучении и переобучении работников, так как фактическая стоимость учебы оказалась ниже, чем прогнозировали на федеральном уровне. Оставшиеся средства направят на те же цели в 2020 году.

По его словам, крупнейшими по финансированию проектами в регионе стали "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (израсходовали 5,2 млрд рублей), "Здравоохранение" (4,6 млрд рублей), "Демография" (4,3 млрд рублей), "Жилье и городская среда" (0,9 млрд рублей).

В этом году финансирование нацпроектов увеличили. Оно превысило 22 миллиарда рублей.