Косуля забрела в Горно-Алтайск и застряла в школьном заборе

Необычная спасательная операция развернулась в Горно-Алтайске – правоохранители извлекли застрявшую в заборе косулю, которая неожиданно забрела в город, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Дикое животное попыталось протиснуться между металлическими прутьями ограждения спортзала школы № 9, но ему это не удалось. Более того, выйти обратно тоже не получилось.

На выручку пришли полицейские – командир первого взвода городского отделения ОРППС Виталий Угрюмов и стажер в должности полицейского водителя мобильного взвода Марк Райман.

"Полицейские увидели бегущую по дороге молодую косулю, – уточнили в ведомстве. – Дикое животное из-за поворота выбежало прямо на них, однако при виде людей олененок бросился бежать, но по пути застрял между металлическими прутьями забора".

Они извлекли животное из плена, связали ему лапы и отдали автопатрулю, который вывез косулю за город и там отпустил ее.