Сибиряка обвиняют в изнасиловании и убийстве собаки

Новосибирская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об изнасиловании и убийстве собаки по кличке Шанти, сообщает "Комсомольская правда".

Следователи выяснили, что 24 апреля 2019 года мужчина взял по объявлению животное, привез его к себе в дом и в тот же день надругался над ним. Сначала он изнасиловал четвероногого, а потом задушил его поводком.

Прокурор просит суд назначить обвиняемому 4 года лишения свободы. Рассмотрение уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными" назначили на 27 февраля.

Как ранее писал amic.ru, в Сети запустили флешмоб, в котором пользователи фотографируют своих питомцев с призывом изменить правила перевозки животных.

Это случилось после того, как 24 января пассажиру "Аэрофлота", летевшему рейсом Нью-Йорк – Москва вместе со своими кошками, выдали две переломанные переноски с травмированными животными. Позже кошки скончались.