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Всего пять лет простоял. Фасад высотки рушится в Новоалтайске

, ИА "Амител"
Осыпается кирпичная облицовка торцевой стены здания
Фото: altayrealt.ru

Фото: altayrealt.ru

Одно из самых высоких зданий Новоалтайска – ЖК "Облака" – оказалось в центре внимания общественности из-за осыпающейся кирпичной кладки, из которой выполняли облицовку торцевой стены, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Многоквартирный дом № 25 на улице Октябрьской ввели в эксплуатацию в 2014 году. С тех пор он уже единожды отмечался в новостных сводках из-за обрушения фасада на 12-м этаже. Тогда повреждение оперативно устранили.

Если судить по снимкам, то на этот раз зданию требуется более серьезный ремонт – обрушения заметны на значительной площади, местами оголился слой утеплителя.

Стоит отметить, что реализацией проекта занималась ГК "Партнер". Многим она известна долгостроем "Демидов Парк", жильцы которого замерзали в собственных квартирах. В морозы, по словам людей, температура опускалась до +5 градусов. Люди винят в этом застройщика, который некачественно построил здание.

Минстрой ранее выразил позицию, что люди замерзают, потому что еще не весь дом заселен: в ЖК на 778 квартир живут лишь 12 семей. А застройщик заявляет, что во всем виновата котельная. Прокуратура впоследствии выявила ряд нарушений.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.02.2020 11:29
- гость -

Лишь бы урвать

15.02.2020 11:33
Сергеев

Это ещё цветочки.
А что будет, когда начнёт массово сыпаться весь стекловатный высотный новострой!
Причём так по всей стране.

15.02.2020 11:54
- гость -


Сергеев
Это ещё цветочки.
А что будет, когда начнёт массово сыпаться весь стекловатный высотный новострой!
Причём так по всей стране.

Верхние этажи без ваты, со стенами 15 сантиметров, будут мёрзнуть, низ плесенью покроется от сырой ваты. Экономисты строят из овна и ваты, а народ хапает. Кирпичные дома наше всё!!!

15.02.2020 12:40
АБОРИГЕН

Облака выпадают в осадки.

15.02.2020 12:43
- гость -

Чтоб построить новый дом
Динамита грянул гром...
Не взорвался старый дом -
Рухнул новый за углом!

Похоже, сносить надо не хрущевки 60х, а вот это, новострой которое.

15.02.2020 13:45
1

Гарантийный срок дома прошел, застройщик умывает руки. В Барнауле такие же дома стоят, ждут своего срока. Жильцы еще не успеют даже ипотеку выплатить, а собственности уже нет, обидно будет.

15.02.2020 18:09
петух с докучаево

вы фсё врете!!!!11111 это комфорт кластер . Просто у нас климат суровый вот это все!111 Я очень сильно переживаю, хватит ли резервного фонда оплатить всем роженицам мать капитал...успеют ли им во время построить вот такие вот дома чтобы они жили и наша страна поднималась с колен!

15.02.2020 18:30
- гость -

15.02.2020 18:09
петух с докучаево

Ты думаешь твой однообразный юмор кого-то смешит? Мне кажется - вряд ли.
Когда человек высмеивает всё вокруг, он высмеивает в первую очередь себя.

16.02.2020 13:29
гость

Конечно надо строить высотки повыше и побольше, земли то у нас мало, ни то, что у зажравшейся Европы, иначе нельзя.
А еще дороги надо поуже делать, а то аж две легковушки могут разъехаться, нефиг ездить по городу, надо пешком ходить.

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