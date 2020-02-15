Всего 5 лет простоял. Фасад высотки рушится в Новоалтайске

Одно из самых высоких зданий Новоалтайска — ЖК "Облака" — оказалось в центре внимания общественности из-за осыпающейся кирпичной кладки, из которой выполняли облицовку торцевой стены, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Многоквартирный дом №25 на улице Октябрьской ввели в эксплуатацию в 2014 году. С тех пор он уже единожды отмечался в новостных сводках из-за обрушения фасада на 12-м этаже. Тогда повреждение оперативно устранили.

Если судить по снимкам, то на этот раз зданию требуется значительно более серьезный ремонт — обрушения заметны на значительной площади, местами оголился слой утеплителя.

Стоит отметить, что реализацией проекта занималась ГК "Партнер". Многим она известна долгостроем "Демидов Парк", жильцы которого замерзали в собственных квартирах. В морозы, по словам людей, температура опускалась до +5 градусов. Люди винят в этом застройщика, который некачественно построил здание.

Минстрой ранее выразил позицию, что люди замерзают, потому что еще не весь дом заселен: в ЖК на 778 квартир живут лишь 12 семей. А застройщик заявляет, что во всем виновата котельная. Прокуратура впоследствии выявила ряд нарушений.