Приговор по делу об убийстве гея, который "сам упал на нож", обжалуют

Адвокат Артем Лапов, представляющий интересы родственников погибшего в Москве гея, рассказал о готовящемся обжаловании приговора по делу об убийстве, сообщает Международное французское радио.

По его словам, все близкие погибшего испытывают потрясение, от того что обвиняемого оправдали.

"Они ждали такси, возвращаясь из ночного клуба. Клуб там в нескольких минутах ходьбы от Курского вокзала. Вокруг них ходил какой-то парень. Он к ним как будто присматривался, а потом подбежал, – рассказал Лапов. – На видео, разумеется, не видно, но выживший потерпевший рассказал, что он нецензурной бранью выражался, словом, обозначающим лиц гомосексуальной ориентации, называл сволочами и ударил обоих по лицу".

Несмотря на видеозапись и показания очевидцев, суд присяжных поддержал сторону защиты, которая настаивала на том, что мужчина "сам упал на нож", а подсудимый достал его "только, чтобы защититься". Обвинители настаивают на том, что москвич именно "нанес удар с целью убить из мотива личной неприязни".

Юрист уточнил, что собирается обжаловать приговор.

"Насколько мне известно, государственный обвинитель планирует подавать представление о том, что не согласен с приговором, я как представитель потерпевших тоже планирую написать жалобу, – пояснил адвокат. – И в деле участвовал еще один представитель потерпевших, юрист ЛГБТ-группы "Стимул", мы с ним тоже совместно работаем. Насколько мне известно, он тоже будет писать жалобу. То есть как минимум три жалобы с нашей стороны на приговор будет".