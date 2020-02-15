Приговор по делу об убийстве гея, который "сам упал на нож", обжалуют

Адвокат Артем Лапов, представляющий интересы родственников погибшего в Москве гея, рассказал о готовящемся обжаловании приговора по делу об убийстве, сообщает Международное французское радио.
По его словам, все близкие погибшего испытывают потрясение, от того что обвиняемого оправдали.
"Они ждали такси, возвращаясь из ночного клуба. Клуб там в нескольких минутах ходьбы от Курского вокзала. Вокруг них ходил какой-то парень. Он к ним как будто присматривался, а потом подбежал, – рассказал Лапов. – На видео, разумеется, не видно, но выживший потерпевший рассказал, что он нецензурной бранью выражался, словом, обозначающим лиц гомосексуальной ориентации, называл сволочами и ударил обоих по лицу".
Несмотря на видеозапись и показания очевидцев, суд присяжных поддержал сторону защиты, которая настаивала на том, что мужчина "сам упал на нож", а подсудимый достал его "только, чтобы защититься". Обвинители настаивают на том, что москвич именно "нанес удар с целью убить из мотива личной неприязни".
Юрист уточнил, что собирается обжаловать приговор.
"Насколько мне известно, государственный обвинитель планирует подавать представление о том, что не согласен с приговором, я как представитель потерпевших тоже планирую написать жалобу, – пояснил адвокат. – И в деле участвовал еще один представитель потерпевших, юрист ЛГБТ-группы "Стимул", мы с ним тоже совместно работаем. Насколько мне известно, он тоже будет писать жалобу. То есть как минимум три жалобы с нашей стороны на приговор будет".
Комментарии
Почаще бы падали...
15.02.2020 12:45 ты идиот? умер человек, а ты радуешься?
Почаще бы падали
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Ну- ну. Если психу не понравится твоя колхозная рожа, и ты на нож упадешь.
Курить в общественных местах нельзя, а демонстрировать свою извращенную психику можно?
15.02.2020 12:45
- гость -
Почаще бы падали...
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Ты что-ли себя считаешь лучше того гея? Хрена с два ты лучше, такие, как ты не нужны нашей стране. Следующий ры ты упадешь на нож.
Возбудились.
"Курить в общественных местах нельзя, а демонстрировать свою извращенную психику можно?"
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Ты же сейчас это делаешь в своём комментарии - демонстрируешь извращённую психику.
И с чего это курить нельзя в общественных местах? Нельзя в определённых законом местах.
Точно так же, как и на алкоголь, в общественных местах действует запрет на курение. Это означает, что любой человек, желающий покурить должен проследовать в специально отведённое и оборудованное для этого место. В противном случае его действия попадают под соответствующую статью КоАП РФ (статья 6.24)
15:06, ты даже не в состоянии понять разницу между "общественными местами" и "отдельными территориями, помещениями и объектами".
составляя всего два процента населения, гомосексуалисты совершают более трети всех актов педофилии.
"15.02.2020 15:13
- гость -
15:06, ты даже не в состоянии понять разницу между "общественными местами" и "отдельными территориями, помещениями и объектами"."
Клуб, допустим, частная территория, но курить там нельзя, остановка общественного транспорта это что?
В странах, легализовавших практику усыновление детей парами гомосексуалистов, вслед за этим сразу же началось обсуждение легализации педофилии, представленной ее защитниками не психическим отклонением, а особым видом сексуальной ориентации, наравне с гетеро- и гомосексуализмом. На тех же самых основаниях требуют легализации инцест, некрофилия и зоофилия.
составляя всего два процента населения, гомосексуалисты совершают более трети всех актов педофилии.
Сам придумал? Больше всех совершают отчимы или отцы против своих же детей. А те случаи, иногда вспылвающие в новостях про "незнакомых дяденек"это даже не вершина айсберга, это капля в море
Отвечаю - официальная статистика.
Разве можно убить то, что уже и так - мертво?
15.02.2020 15:23
- гость -
составляя всего два процента населения, гомосексуалисты совершают более трети всех актов педофилии.
По исследованиям сексологов латентными геями является 40% мужского населения.
Про 40% скорее всего правда. Когда это было не западло (Древний Рим, Греция), гомиками были практически все мужское население. Да и сейчас в тюрьмах - либо пассивные, либо активные гомики.
Латентный... 40%.. Да это геи и пишут про такие проценты.. Раньше 10% уверяли. Психиатры АПА и ВОЗ сняли психиатрический диагноз с геев под... идеологическим давлением. А ещё уверяют что многие одиноко проживающие выдающиеся учёный и т.п. были геями... Это вранье! Мужчина, занимающийся научной и творческой деятельностью ловит такой умственный кайф от открытия и творчества, что ему не до секса. Кто враг N1 для геев? -Церковь. В священном писании это все называется "мерзость."
Это означает, что любой человек, желающий покурить должен проследовать в специально отведённое и оборудованное для этого место.
Это вы где такую чушь вычитали?
А какая связь между тем, что потерпевший гей и его убийством? Почему пресса раздувает скандалы?
Я бы отделил котлеты от мух, геев надо преследовать в случае пропаганды гейства. Преследовать жестоко, до пожизненного заключения, если не понимают. Но по закону. А в данном случае есть убийца человека и его тоже надо преследовать по закону. Если он так возмущен их гейским видом, я его понимаю, ну вызови полицию и выскажи свое возмущение. Если в их виде есть пропаганда, их закроют. Но при чем здесь нож? Он так мог и изнасиловать от возмущения
Если психу не понравится твоя колхозная рожа, и ты на нож упадешь.
А твоя, помадой измазанная рожа, психу понравится?
По-моему, присяжные посмотрели видео, на котором была другая картина. Гей упал сам на нож. Подсудимый получил срок за ношение холодного оружия, за скандал. Шума много от ЛГБТ сообщества. -Лицензия на убийство, геев уничтожают, т.д.. Хватит этой гей-пропаганды.
15.02.2020 17:48
- гость -
Привет, пассив, когда откинулся?
Я вот ваще поражаюсь, тут куча нелюбителей/презирателей геев, хотя сами непрочь присунуть тёлке и в зад и в рот чем это фсио от гейского отличается? Сами то вы кто после этого?
15.02.2020 20:59
- гость -
15.02.2020 17:48
- гость -
Привет, пассив, когда откинулся?
Как только с твоей мамки слез
месный, а они и другану не проч присунуть, только чтобы никто не узнал.
16.02.2020 11:17
- гость -
Дак друган то узнает