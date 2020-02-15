Дайверы сделали красивые фото зимнего Телецкого озера

Завораживающие фотографии сделали дайверы Роман Воробьев и Татьяна Клименко
Дайверы и сотрудники Алтайского государственного природного биосферного заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко поделились красивыми фотографиями Телецкого озера, сделанные в январе.
Южный берег водоема у поселка Яйлю не поддался зиме и сохранил в себе признаки сразу нескольких времен года. Например, на одном из снимков есть зеленое растение, взошедшее в самом начале года.
"Весь январь на озере почти без перерыва властвовал ветер, в основном, конечно, с юга, – поделились дайверы. – Дуя почти перпендикулярно к берегу, "верховка" обрушивала на него высокие волны. Разбиваясь о камни, они создавали причудливые ледовые скульптуры".
Сотрудники заповедника не упустили возможности запечатлеть такую красоту, поэтому существенную часть фотографий составили виды озера именно снаружи.
Комментарии
Прекрасное Телецкое озеро, несколько раз останавливались пожить на его берегу. Хочется, чтобы люди его берегли и сохраняли в чистоте.