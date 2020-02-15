Дайверы сделали красивые фото зимнего Телецкого озера

Завораживающие фотографии сделали дайверы Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Дайверы и сотрудники Алтайского государственного природного биосферного заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко поделились красивыми фотографиями Телецкого озера, сделанные в январе.

Южный берег водоема у поселка Яйлю не поддался зиме и сохранил в себе признаки сразу нескольких времен года. Например, на одном из снимков есть зеленое растение, взошедшее в самом начале года.

"Весь январь на озере почти без перерыва властвовал ветер, в основном, конечно, с юга, – поделились дайверы. – Дуя почти перпендикулярно к берегу, "верховка" обрушивала на него высокие волны. Разбиваясь о камни, они создавали причудливые ледовые скульптуры".

Сотрудники заповедника не упустили возможности запечатлеть такую красоту, поэтому существенную часть фотографий составили виды озера именно снаружи.