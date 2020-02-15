Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

Исследователи из США и Финляндии выяснили, в каком возрасте мужчины и женщины больше всего рискуют умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает канал "360".

Ученые Центра здоровья в Техасе и Центральной больницы при Хельсинкском университете изучили истории болезни тысячи людей разных рас и мест проживания.

По результатам исследования самый опасный возраст у мужчин начинается после 40 лет, а у женщин – после 30 лет. В это время риск инфаркта или инсульта становится гораздо выше, чем когда-либо. Ученые советуют особенно внимательно следить за своим здоровьем в этот период.

Ранее amic.ru писал, что дневной сон может нести вред человеку, если не придерживаться простых правил. Спать днем можно, чтобы восполнить ночной недосып, но не дольше часа. Также следует помнить, что укладываться спать днем следует не меньше, чем за шесть часов до ночного отбоя.