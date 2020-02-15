Житель Алтая три месяца хранил в погребе труп знакомого

Алтайские следователи раскрыли убийство жителя райцентра Майминского района, замаскированное под безвестное исчезновение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

Как установлено следствием, в декабре 2019 года во время распития спиртного 35-летний мужчина вступил в конфликт со своим гостем, из-за того что тот заступился за хозяйку дома во время ссоры с сожителем.

"Злоумышленник на почве внезапно возникших неприязненных отношений к своему гостю с приложением значительной физической силы нанес последнему множественные удары руками и ногами в область головы, по различным частям тела и конечностям", – уточнили в ведомстве.

После этого все легли спать. Утром селянин обнаружил, что избитый им гость скончался. Не желая нести ответственность за его гибель, мужчина спрятал тело в погребе. Оно там пролежало до 8 февраля 2020 года, когда труп нашли правоохранители.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, собирают и закрепляют доказательственную базу.