Выставка бездомных животных пройдет в Горно-Алтайске

Региональное общество помощи животным "Котопес" приглашает всех желающих на выставку бездомных животных, сообщает портал "Новости Горного Алтая". Она пройдет 22 февраля с 10 до 16 часов.

Посетителям предложат посмотреть на животных, пообщаться с ними и покормить их. Понравившихся кошек и собак можно будет забрать жить к себе.

Также приют принимает благотворительную помощь. Это может быть как корм для животных, одноразовые пеленки или деньги, так и ненужные вещи, которые потом реализуют на ярмарке.

Мероприятие пройдет в здании Аграрного колледжа Горно-Алтайского государственного университета (пр. Коммунистический, д. 50).