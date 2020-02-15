СМИ: пьяный актер на BMW сбил пешехода в Санкт-Петербурге

Водитель BMW сбил мужчину на улице Колонтай в Санкт-Петербурге. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в медучреждение.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, за рулем иномарки был актер театра "Лицедеи" Виктор Соловьев. По информации СМИ, он находился в состоянии опьянения. Артиста задержали.

Ранее в Красноярском крае погиб актер драматического театра города Минусинска Виктор Бубенков. Момент ДТП попал на видео, снятое регистратором в автомобиле артиста. На кадрах видно, что водитель на повороте выезжает на встречную полосу, а после вылетает в кювет и врезается в дерево.