"Дети лейтенанта Шмидта" сняли клип про зимнюю велоакцию в Барнауле

Участники известной алтайской команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта" записали клип-пародию, в котором высмеяли зимнюю велоакцию в Барнауле. Ролик опубликовали на YouTube-канале "Катунь 24".

Юмористы изменили слова песни "Букет" Александра Барыкина. "Я буду долго гнать велосипед. В глухих снегах его остановлю", – с этих слов начинается повествование от лица участника акции "На работу на велосипеде".

Главная героиня клипа пытается проехаться на двухколесном экологичном транспорте, но в конце концов приходит к выводу, что на лыжах передвигаться по заметенному городу будет удобнее.

"Дети лейтенанта Шмидта" – гордость алтайского КВН. История команды началась в 1996 году, когда произошло объединение шоу-театра "Калейдоскоп" из Барнаула и театра миниатюр "Люкс" из Томска. Название выбирали долго, вычеркивая из списка варианты по одному.

Дебютное выступление "Детей лейтенанта Шмидта" состоялось в 1996 году, когда сибиряки победили в местной лиге. Однако уже в 1998 году кавээнщики дебютируют в Высшей лиге и с первой попытки становятся чемпионами. Потом на музыкальном фестивале КВН в Юрмале команда завоевала "КиВиНа в золотом". "Дети" выиграли все весомые награды в КВН: Летний Кубок, Кубок Чемпионов, Кубок Дружбы, Кубок президента Украины, также трижды становились чемпионами.