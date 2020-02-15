Школьник погиб от случайного выстрела ружья в Ростовской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребенка в Ростовской области, сообщает региональное СУ СКР.

13 февраля его отец отправился на охоту со своим товарищем и взял сына с собой. Ребенок сел на заднее сиденье посередине. Именно оплошность друга семьи привела к непоправимым последствиям.

"Подозреваемый, находясь на переднем сиденье автомашины, зарядил охотничье ружье, дослав патрон в патронник, после чего, допустив преступную небрежность, уложил ружье между водительским и пассажирским сиденьем дульным срезом по направлению к заднему пассажирскому сиденью, на котором находился 11-летний мальчик", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Во время движения оружие выстрелило, попав школьнику в живот. Он скончался в медучреждении.

Сейчас следователи расследуют уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Они выясняют все обстоятельства случившегося.