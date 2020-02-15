16 февраля в Барнауле расскажут, как получить большой урожай земляники

16 февраля в Научно-исследовательском институте садоводства Сибири имени Лисавенко (Змеиногорский тракт, 49) состоится заседание лектория по выращиванию яблони.
Как сообщает Министерство сельского хозяйства Алтайского края, ученые подробно расскажут про агротехнику, биологические особенности и сортовое разнообразие ягоды.
Наставления специалистов призваны помочь садоводам получить хороший урожай. Мероприятие проводится в рамках цикла еженедельных лекций для дачников. Оно стартует в 10:00.
Следует отметить, что в Барнауле зарегистрировано более 20 тысяч дачных, приусадебных и садовых участков.
Комментарии
Яблоня не земляника или клубника. Описка. Получить просто : своевременное внесение удобрений, правильное место, сорт клубники с учётом освещенности и грунта.
НИИ читают лекции не о том... нашему богом забытому региону клубника не поможет. надо другое выращивать