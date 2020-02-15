Сибиряка лишили титула олимпийского чемпиона за допинг

Известного сибирского биатлониста Евгения Устюгова дисквалифицировали на два года за применение допинга, сообщает "Коммерсантъ".

Соответствующее решение принял Международный союз биатлонистов. Спортсмена лишили всех наград, в том числе золотой медали Олимпиады в Сочи.

Это повлияло на распределение мест в командном зачете. У России осталось десять золотых, девять серебряных и девять бронзовых медалей, что откатило ее на второе место. Лидером стала Норвегия. У нее 11 золотых, пять серебряных и 11 бронзовых медалей.

Евгений Устюгов родился в 1985 году в Красноярске. Биатлоном начал заниматься в 12 лет. В сборной России дебютировал в сезоне 2006/07. В гонках Кубка мира выступал с зимы 2008/09.

Помимо двух золотых олимпийских наград на его счету бронза на зимних Играх 2010 в эстафете, два серебра на Чемпионате мира 2011 (эстафета и масс-старт).

В Кубке мира Устюгов выиграл три личных гонки и трижды входил в победный состав эстафет. Всего в Кубке мира он 24 раза попадал на подиум (12 + 12). В 2014-м году объявил о завершении спортивной карьеры.