Машинист поезда умер по неизвестной причине во Владимире

Машинист поезда скончался на станции Владимир, а его помощника госпитализировали в больницу, сообщает РЕН ТВ.
Причина гибели мужчины пока остается неизвестной. Следователи Приволжского СУТ СКР по факту случившегося проводят проверку.
Известно, что машинист управлял поездом "Ласточка". Обстоятельства гибели сотрудника РЖД и проблем со здоровьем у его коллеги выясняют следователи.
Комментарии
Скушали что нить..
Уже представляю новый роман Стивена Кинга про загадочную смерть пассажиров и машинистов под названием "Ласточка".
Никакой загадочности. Отравились угарным газом.