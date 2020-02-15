Машинист поезда умер по неизвестной причине во Владимире

Машинист поезда скончался на станции Владимир, а его помощника госпитализировали в больницу, сообщает РЕН ТВ.

Причина гибели мужчины пока остается неизвестной. Следователи Приволжского СУТ СКР по факту случившегося проводят проверку.

Известно, что машинист управлял поездом "Ласточка". Обстоятельства гибели сотрудника РЖД и проблем со здоровьем у его коллеги выясняют следователи.