Первая спартакиада среди предпринимателей стартовала в Белокурихе

"Белокуриха горная" приняла первую спакртакиаду среди предпринимателей. По словам заместителя гендиректора АО "Курорт Белокуриха" Олега Акимова, этот момент символизирует о начале движения "Мишиной горы" к событийному туризму.

По его словам комплекс будет работать круглый год. В планах — становление в качестве площадки спортивных и культурно-массовых мероприятий, в том числе и для молодежи.

Как ранее писал amic.ru, горнолыжный комплекс – "Мишина гора" открылся 30 ноября 2019 года. Он состоит из двух трасс с перепадом высот 225 метров и длиной 980 метров. Трассы имеют выкат в 1000 метров и относятся к среднему уровню сложности.

Аналогов этому комплексу в Алтайском крае до сих пор не было. Трассы аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований, но при этом подходят и для любителей. Кроме того, здесь есть 240-метровая горка для тюбингов с "беби-лифтом".