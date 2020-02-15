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Названы самые популярные ролики в истории YouTube

, ИА "Амител"
Абсолютный рекорд по просмотрам установил клип певца Psy с клипом Gangnam Style

К 15-летнему юбилею YouTube издание Newsweek составило список наиболее популярных видео в истории видеохостинга.

Первым рекордсменом и единственным спортсменом в рейтинге стал футболист сборной Бразилии Рональдиньо. Публика оценила его трюки с мячом, где он несколько раз подряд попадал в перекладину так, чтобы мяч отлетал к нему обратно. Видео стало самым просматриваемым в 2005 году. Позднее его удалили и опубликовали снова.

Еще одним исключением из общего правила стало домашнее видео британской семьи, где младший брат кусает старшего за палец. Оно было на пике по числу просмотров в 2009 году.

Остальные годы верх брали клипы. В 2006-2007 годах самым популярным стал ролик The Evolution of Dance, где Джадсон Лайпли за шесть минут показывает основные движения танцев XX века.

После этого лучшими становились клипы Girlfriend (певица Аврил Лавин, 2008 год), Bad Romance (Леди Гага, 2010), Despacito (Дэдди Янки, Луис Фонси 2017 – настоящее время).

Абсолютным же рекордсменом стал южнокорейский исполнитель Psy. Его клип на песню Gangnam Style лидировал по количеству просмотров пять лет – с 2012 по 2016 год включительно, став первым роликом, который посмотрели больше миллиарда раз.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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