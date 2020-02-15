Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на мюнхенской конференции заявил о желании провести выборы на всей территории Украины в 2020 году, сообщает RT. Он уточнил, что подразумевает в том числе Донбасс и Крым.
"Наше желание – провести местные выборы на всей территории Украины вместе с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы, чтобы и на территории Крыма", – заявил украинский лидер.
Его высказывание уже прокомментировал известный российский телеведущий Владимир Соловьев.
"Удивительный человек, – написал журналист в Telegram. – А как Зеленский собирается это сделать, он не уточнил?".
Ранее Зеленский уже обращался к украинцам с призывом к объединению. Это было во время новогоднего поздравления, где он использовал сразу три языка: украинский, русский и крымско-татарский.
В ответ скандальный журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал президента "отрыжкой советской эпохи" и "убожеством".
Комментарии
По слухам, Коломойский не миллиардер, а отмывал деньги слуги народа. Вот так и выборы в Крыму... Слухи)
Крым наш, мальчик твои желания нас не интересуют...
В 1991 надо было проводить, хочет ли Крым оставаться на Украине.
А в Алтайском крае Зеленский или т.н. Соловьев не собираются выборы провести? Нет? А чего тогда возбуждаться? Пусть в Израиле возбуждаются, это их "мальчики".
Хорошо наверно с (из) Италии чревовещять?