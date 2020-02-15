Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на мюнхенской конференции заявил о желании провести выборы на всей территории Украины в 2020 году, сообщает RT. Он уточнил, что подразумевает в том числе Донбасс и Крым.

"Наше желание – провести местные выборы на всей территории Украины вместе с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы, чтобы и на территории Крыма", – заявил украинский лидер.

Его высказывание уже прокомментировал известный российский телеведущий Владимир Соловьев.

"Удивительный человек, – написал журналист в Telegram. – А как Зеленский собирается это сделать, он не уточнил?".

Ранее Зеленский уже обращался к украинцам с призывом к объединению. Это было во время новогоднего поздравления, где он использовал сразу три языка: украинский, русский и крымско-татарский.

В ответ скандальный журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал президента "отрыжкой советской эпохи" и "убожеством".