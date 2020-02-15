Женщина умерла при операции по увеличению ягодиц

Жительница Великобритании умерла на операционном столе в Стамбуле, когда хирурги пытались увеличить ей ягодицы, сообщает РЕН ТВ.

Турецкие медики для достижения объема в нужной области прибегли к перекачке жира с живота и спины.

Пациентка не смогла перенести операцию. Причиной смерти называют жировую и легочную тромбоэмболию (закупорку легочной артерии).

Отметим, что от неудачных операций, направленных на улучшение форм различных частей тела, нередко страдали даже звезды. Так, у российской телеведущей Леры Кудрявцевой лопнул силиконовый имплант на груди. Потребовалось срочное хирургическое вмешательство.