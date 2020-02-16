Теплая погода сохранится в Алтайском крае 16 февраля

В Алтайском крае в конце недели продолжится оттепель, сообщает краевой Гидрометцентр.

16 февраля ожидается очень теплая для последнего зимнего месяца погода. Днем температура воздуха составит от -3°C до -8°C (в предгорьях – до +3°C, в Барнауле – от -3°C до -5°C). Это примерно на том же уровне, что и в субботу.

Ветер восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 12 метров в секунду. Преимущественно без осадков.

Метеорологи ожидают сильную гололедицу, в связи с чем водителям во избежание проблем следует соблюдать скоростной режим, а пешеходам – передвигаться аккуратно и выбирать нескользящую обувь.