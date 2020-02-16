Российские ученые научились выявлять рак за минуты с помощью крыс

Ученые из Ростова-на-Дону научились использовать грызунов для быстрой диагностики рака, диабета и туберкулеза, сообщает портал donnews.ru.

Человеку не нужно сдавать многочисленные анализы и ждать несколько дней их результатов — достаточно просто подышать трубочку, после чего за 3-5 минут крыса "поставит диагноз".

"Биогибридная сенсорная система — это комплекс, который позволяет выявлять на ранних стадиях рак лёгких, сахарный диабет, туберкулёз, анализируя выдыхаемый пациентом воздух с помощью датчика, вживлённого крысе", — пояснила научный сотрудник лаборатории "Нейротехнологии восприятия и распознавания" Галина Карантыш.

По ее словам, за два года по новой технологии обследовали 1073 человека. Точность результатов составила 90-95%.

По словам научного сотрудника лаборатории нейротехнологии восприятия и распознавания НИИ физики ЮФУ Виктора Войнова, прибор анализирует мозговую активность грызунов, когда они вдыхают воздух. На каждый раздражитель у них своя реакция. Учитывая невероятную остроту их обоняния, они могут улавливать запахи болезней.

"Животное вдыхает воздух, выдыхаемый человек в трубку, после чего в организме крысы возникают характерные биоритмы, — рассказал ученый. — Затем результаты сравнивают с данными в базе и в нейросетевом классификаторе, который и принимает решение".

Теперь они задались целью заменить крыс специальным высокоточным устройством. Для этого исследователи хотят попробовать перенести клетки крысы на чип.