Воскресенье, 16 Февраль, 09:42

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,45
€ 68,77
-6°
Обь
8см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы мэра Барнаула-2020День Святого ВалентинаЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Ученые нашли простое лекарство от воспаления десен

, ИА "Амител"
Сочетание двух элементов дало мощный эффект
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Американские ученые представили доказательства тому, что рыбий жир в сочетании с аспирином помогает уменьшить воспаление в ротовой полости, замедляя разрушение тканей при заболевании периодонтитом. Об этом сообщает Medikforum.

Периодонтит начинается с кровоточащих десен и зубного камня, но затем приводит к намного более тяжелым последствиям, например, к отслоению десен, зубным карманам, быстрому выпадению зубов и даже к гниению челюстной кости.

Рыбий жир содержит полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты. Они замедляют процесс воспаления. Аспирин же внушительно усиливает эффект.

"При периодонтите воспаление происходит в слабой степени, — рассказал ведущий исследователь Элисон Коутс. — Мы знаем из предыдущих исследований, что рыбий жир действительно эффективен при лечении воспаления. Аспирин улучшает способ, которым рыбий жир метаболизируется".

Авторы исследования уточняют, что применение рыбьего жира не излечивает заболевание, но зато значительно замедляет его разрушительное влияние на состояние ротовой полости, улучшает общее состояние пациента и снижает вероятность рецидивов.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.02.2020 09:19
Vitales

И как употреблять? Перемешать и втирать?

16.02.2020 09:39
- гость -

У меня был жуткий пародонтит, раз в месяц ходил к стоматологу вскрывать абсцессы. Чего только ни делали, вплоть до курса уколов линкомицина в десна, всё помогало только на время. А потом нашел лекарство и вылечил сам. Правда, терапевт, узнав про моё лечение, пришла в ужас, т.к., по ее мнению, я гроблю желудок. Ну, посмотрим... Желудок тоже лечу сам!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
09:10
Ученые нашли простое лекарство от воспаления десен 2
08:38
Российские ученые научились выявлять рак за минуты с помощью крыс 0
08:10
Электронный ПТС и анализ на наркотики. Какие изменения ждут водителей в 2020 году? 0
07:42
Понять и простить: в чем смысл подготовительной недели о блудном сыне? 0
07:11
Дорого и долго. Почему алтайские школы и больницы строят по устаревшим технологиям 6
06:39
Показалось: фотографии, с которыми что-то не так 6
06:05
Теплая погода сохранится в Алтайском крае 16 февраля 0
23:37
Женщина умерла при операции по увеличению ягодиц 2
22:59
Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и в Донбассе 5
21:55
Первая смерть от коронавируса за пределами Азии случилась во Франции 0
20:36
Названы самые популярные ролики в истории YouTube 0
19:42
Международная делегация проверила готовность гребного канала в Барнауле 1
18:58
Первая спартакиада среди предпринимателей стартовала в Белокурихе 0
18:27
Машинист поезда умер по неизвестной причине во Владимире 1
17:55
Сибиряка лишили титула олимпийского чемпиона за допинг 6
17:29
16 февраля в Барнауле расскажут, как получить большой урожай земляники 5
17:00
Школьник погиб от случайного выстрела ружья в Ростовской области 1
16:30
"Дети лейтенанта Шмидта" сняли клип про зимнюю велоакцию в Барнауле 11
15:55
СМИ: пьяный актер на BMW сбил пешехода в Санкт-Петербурге 0
15:24
Выставка бездомных животных пройдет в Горно-Алтайске 0
14:58
Алиса Фрейндлих рассказала, на что хватает ее пенсии 0
14:26
12 сирот получили ключи от новых квартир в Алтайском крае 8
13:48
Житель Алтая три месяца хранил в погребе труп знакомого 0
13:22
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин 0
12:57
Дайверы сделали красивые фото зимнего Телецкого озера 2
12:25
Приговор по делу об убийстве гея, который "сам упал на нож", обжалуют 26
11:46
Снегоход с двумя рыбаками сорвался с обрыва под Рубцовском 0
11:13
Всего пять лет простоял. Фасад высотки рушится в Новоалтайске 8
10:40
Сибиряка обвиняют в изнасиловании и убийстве собаки 11
10:03
Косуля забрела в Горно-Алтайск и застряла в школьном заборе 2
09:38
Виктор Томенко заявил о смене кураторов у Алтайского края 8
09:09
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Африке 0
08:41
"Думала, сойду с ума". Счастливые истории детей, сумевших победить лейкоз 0
08:12
Снимок дерущихся в метро мышей назвали лучшей фотографией дикой природы 1
07:38
Обнаружен новый способ остановить самый опасный рак 0
07:10
Гребной канал в Барнауле может пополниться пляжем, бассейном и зоной для рыбалки 6
06:42
Сретение Господне: что это за праздник и как его принято отмечать 3
06:06
Весна приближается. Прогноз погоды в Алтайском крае на 15 февраля 0
23:50
Барнаульцев просят опознать злоумышленника из караоке-бара 10
23:19
Россия выделила 2,8 миллиона долларов на развитие Армении 18
22:24
Минздрав намерен снять ограничения с западных лекарств для онкобольных 1
21:30
Врач рассказал о том, что целебные свойства водки преувеличены 2
20:47
Вертолет Ми-8 разбился на Ямале. Два человека погибли 3
20:02
Почти половина российских мужчин считают пенсионную реформу дискриминационной 13
19:55
Кардиолог рассказал, как снизить давление без лекарств 1
19:07
Житель Заринска получил 17 лет колонии за убийство и изнасилование 0
18:37
Житель Омска переехал мужчину на автомобиле и тем самым спас ему жизнь 1
18:28
ПФР лишил мать пособия на дочь-инвалида, сочтя его необоснованным обогащением 4
18:12
Лев Лещенко назвал размер своей пенсии 0
18:00
Терроризм и шпионаж: студенты АлтГУ учатся кибербезопасности 13

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.