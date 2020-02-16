Ученые нашли простое лекарство от воспаления десен

Американские ученые представили доказательства тому, что рыбий жир в сочетании с аспирином помогает уменьшить воспаление в ротовой полости, замедляя разрушение тканей при заболевании периодонтитом. Об этом сообщает Medikforum.

Периодонтит начинается с кровоточащих десен и зубного камня, но затем приводит к намного более тяжелым последствиям, например, к отслоению десен, зубным карманам, быстрому выпадению зубов и даже к гниению челюстной кости.

Рыбий жир содержит полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты. Они замедляют процесс воспаления. Аспирин же внушительно усиливает эффект.

"При периодонтите воспаление происходит в слабой степени, — рассказал ведущий исследователь Элисон Коутс. — Мы знаем из предыдущих исследований, что рыбий жир действительно эффективен при лечении воспаления. Аспирин улучшает способ, которым рыбий жир метаболизируется".

Авторы исследования уточняют, что применение рыбьего жира не излечивает заболевание, но зато значительно замедляет его разрушительное влияние на состояние ротовой полости, улучшает общее состояние пациента и снижает вероятность рецидивов.