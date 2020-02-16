Число зараженных коронавирусом приближается к 70 тысячам

По данным на 16 февраля, число зараженных китайским коронавирусом приближается к 70 тысячам человек, сообщает национальная комиссия здравоохранения Китая.

Заражение коронавирусом зафиксировано у 68 500 человек, а число погибших выросло до 1665. Сообщается, что за последние сутки от инфекции погибли 142 человека, при этом 140 из них – в провинции Хубэй. Выздоровели 9419 человек.

Как уже писал amiс.ru, в ВОЗ допускают вероятность того, что новым коронавирусом, который недавно получил официальное наименование COVID-19, могут заболеть две трети населения планеты. Также случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован в Африке, а вчера, 15 февраля, СМИ сообщили о первой смерти от него во Франции.